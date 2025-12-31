Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- Con motivo de las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene activo un operativo especial para la prevención y disuasión del delito en todo el estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y garantizar entornos seguros.

Agentes de la Guardia Civil realizan labores de vigilancia estratégica de manera permanente en centros comerciales, supermercados, centrales de abasto y otros puntos de alta actividad comercial, a fin de inhibir conductas delictivas y brindar tranquilidad a las familias michoacanas.

Estas acciones forman parte del Plan Navidad, que se mantendrá hasta el próximo 7 de enero en los 113 municipios de la entidad con motivo de la festividad del Día de Reyes, en estrecha coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional, las policías municipales y las corporaciones de Protección Civil estatal y municipal, bajo un esquema de comunicación permanente que permite una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La SSP llama a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol y no conducir bajo sus efectos y, de manera enfática, a no realizar disparos al aire, ya que esta práctica pone en riesgo vidas y conlleva consecuencias legales.

Finalmente, exhortó a la población a cuidar de manera especial a niñas, niños, personas adultas mayores y a reportar cualquier situación de emergencia a través del 911, con lo que reafirma el compromiso de trabajar de manera permanente para que las festividades de fin de año se desarrollen en un ambiente de paz y seguridad.