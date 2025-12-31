Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentó el balance anual de su gestión, de la cual avanzó en tareas fundamentales para la política cultural del estado, como el resguardo y digitalización del patrimonio, el fortalecimiento del ecosistema artístico, el reconocimiento a portadoras y portadores de tradición, y la generación de oportunidades para la ciudadanía mediante convocatorias.

La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, informó que entre los objetivos concretados destaca la entrega a la Unesco del expediente técnico de postulación de Pátzcuaro a la Lista de Patrimonio Mundial; la conclusión de la primera etapa rumbo a la digitalización de más de 8 mil bienes culturales en diversos recintos del estado; y la reactivación, tras más de una década, del Observatorio de Desarrollo Cultural de Michoacán.

Asimismo, Sonopedia realizó más de 60 acciones que consolidaron el primer estudio de grabación profesional gratuito de la entidad, y se rescató el mural “Gente y Paisaje de Michoacán”, de Alfredo Zalce, en Palacio de Gobierno.

Estas acciones se acompañaron de un trabajo con portadoras y portadores de tradición, iniciando la ruta para inscribir la danza de los kúrpites y los tlahualiles de Sahuayo en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. También se generaron oportunidades mediante más de 20 convocatorias de acceso al presupuesto cultural, incluido Palabras de Colibrí, referente nacional para nuevas voces literarias.

— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 31, 2025

De cara a 2026, el estado avanza con una agenda clara: iniciar la restauración del Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, crear el taller estatal de gráfica y cerámica, profesionalizar al cuerpo docente y artistas de la Casa de la Cultura de Morelia para fortalecer la enseñanza e impulsar el Plan de Salvaguardia de la Pirekua en la región del lago de Pátzcuaro.