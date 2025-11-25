Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- En acciones operativas del Plan Paricutín en la ciudad de Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron a un hombre en posesión de 74 dosis de metanfetamina.

La Guardia Civil a través del Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas Desaparecidas realizó la detención de un hombre de 28 años, durante operativos enmarcados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El implicado fue asegurado cuando portaba una bolsa con sustancia granulada, al momento que conducía una motocicleta de la marca Italika, sobre la calle Fray Bernardino de Sahagún de la colonia Mirador del Punhuato.

Al marcarle el alto para efectuar la inspección, los uniformados localizaron entre sus pertenencias una bolsa plástica que contenía las dosis de drogas en mención. Tras el decomiso, el detenido y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.