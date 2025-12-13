Buenavista, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), destruyeron un campamento ilícito y aseguraron 560 cartuchos útiles, cargadores, equipo táctico y tres vehículos, dos con reporte de robo.

Durante labores del Plan Paricutín, en un hecho efectuado en un camino de terracería alrededor de la localidad Corral de la Piedra, personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizó un predio presuntamente utilizado para actividades ilícitas, lugar donde los agentes localizaron 16 cargadores y 430 municiones para calibre .223 milímetros, así como una motocicleta marca Veloci con reporte de robo.

Metros más adelante, los elementos policiales y castrenses encontraron 13 cargadores y 130 cartuchos útiles para calibre 7.62X39, además de una camioneta Toyota y otra Italika, esta última con reporte de robo

Tras las actuaciones respectivas, fue incinerado el campamento y lo decomisado será puesto a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

La SSP y las autoridades federales no bajan la guardia para garantizar el bienestar y la tranquilidad en la Tierra Caliente y todo Michoacán.