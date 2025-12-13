Pátzcuaro, Michoacán, a 12 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la firma de convenios de concertación con la CONAFOR, mediante los cuales seis municipios de la región se integran al Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, con enfoque especial en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.

Durante el evento, realizado en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Julio Arreola dio la bienvenida a ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios, destacando que esta firma representa un paso importante para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales de toda la región lacustre.

El alcalde subrayó que el Lago de Pátzcuaro es un patrimonio natural y cultural de valor incalculable, y recordó que en años recientes la región enfrentó una de las sequías más severas, lo que hace indispensable fortalecer acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con la participación activa de las comunidades.

Como parte de estos convenios, se contempla la restauración de 926 hectáreas forestales y una compensación económica aproximada de 37 millones de pesos, recursos que beneficiarán directamente a las comunidades y permitirán avanzar en la recuperación ambiental de la cuenca.

En el acto participaron autoridades federales y estatales del sector ambiental, así como representantes comunitarios. Julio Arreola reconoció el compromiso de ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios, y reiteró que solo con trabajo conjunto será posible recuperar la riqueza natural de la región y garantizar un futuro sostenible para el Lago de Pátzcuaro.