Zamora, Michoacán, 24 de agosto del 2025.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y Policías locales aseguraron a tres hombres, entre ellos un menor de edad, en posesión de dos armas de fuego y dos vehículos con reporte de robo vigente, esto en dos hechos distintos ocurridos en Zamora y Jacona.

El primer hecho se registró en el libramiento norte de Zamora, donde fueron asegurados dos hombres, quienes conducían una motocicleta de la marca Vento con reporte de robo, mismos que al realizarles una inspección, les fue encontrada entre sus pertenencias un arma de .9 milímetros.

La segunda acción policial se efectuó en Jacona sobre la calzada colindante con Zamora, lugar donde se detuvo a un hombre de 21 años, quien viajaba en una motocicleta con reporte de robo y se encontraba en posesión de un arma de fuego calibre .9 milímetros.

Los ahora indiciados junto a las armas y vehículos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad, a efecto de llevar a cabo las diligencias de ley. A su vez, el menor de edad fue canalizado ante la instancia correspondiente.



RED 113