Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a la 14 edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero), un encuentro que reunirá cine, debate y activismo para reflexionar sobre feminismos, estudios de género y derechos humanos.

El festival MICGénero, organizado por la Agencia de Cooperación Global para el Intercambio Cultural (ACGIC A.C.), regresa a Michoacán por cuarto año consecutivo, con actividades en Morelia, Zamora y Pátzcuaro del 28 al 31 de agosto.

En Morelia la sede será la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos, comienza con “A Fidai Film”, el 28 de agosto a las 17:00 horas, donde Irvin Daniel (CHOBBIS), artista visual y activista michoacano, comentará la película.

El 29 de agosto en el mismo horario, se proyectará “Silver Haze”, donde Mayra Ortega, historiadora del arte y coordinadora de exhibición de Cinema Queer, guiará una charla sobre la cinta. También habrá dos programas de cortometrajes los días 30 y 31 de agosto.

También habrá proyecciones de cortometrajes en el Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) de Zamora, el 28 de agosto a las 19:00 horas; y en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, el 30 de agosto a las 17:00 horas.

Las actividades incluyen 47 películas entre largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, retrospectivas y ciclos especiales. Las obras abordan temas como ecofeminismos, migración, minorías, resiliencia, infancias y derechos humanos, diversidad sexual, cuerpo atlético, etarismo y relaciones intergeneracionales, entre otras realidades contemporáneas.

Como parte de la experiencia, se llevará a cabo la dinámica “100 horas de activismo” al finalizar algunas funciones, lo que promueve el diálogo con especialistas, activistas y académicos. La entrada a todas las funciones es gratuita y abierta a todo público.