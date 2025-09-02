Tzitzuntzan, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reforzará las acciones y estrategias para mejorar las condiciones de vida y salud de la población, esto en coordinación con la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud de Pátzcuaro.

Durante reunión de trabajo se abordaron temas como las estrategias para la prevención y control del dengue y el sarampión. Los participantes analizaron la situación actual de estos padecimientos en sus comunidades y acordaron unificar acciones de fumigación, descacharrización y campañas de vacunación para proteger a las y los michoacanos.

La red, que incluye a los municipios de Ario, Coeneo, Acuitzio, Carácuaro, Erongarícuaro, Huiramba, Villa Jiménez, Lagunillas, Madero, Nocupétaro, Panindícuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turícato, Tzintzuntzan y Zacapu, busca mejorar la atención y prevención de enfermedades en la región.

Además, en un esfuerzo por fortalecer la atención médica, los alcaldes de estos municipios firmaron un convenio con IMSS Bienestar. Esto permitirá la instalación de módulos para registrar a las personas y sumarlas al padrón de beneficiarios del programa.

Dicha reunión se replicará en las redes jurisdiccionales de Uruapan, Apatzingán, Morelia y Lázaro Cárdenas, con el propósito fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los municipios para el cuidado de la salud.