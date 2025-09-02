Pátzcuaro, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en el 5º Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Durante su intervención, el alcalde destacó que Pátzcuaro es y seguirá siendo un municipio aliado de las mujeres, especialmente de aquellas que desde sus comunidades impulsan la organización, la unidad y el desarrollo social.

“Nosotros venimos de una mujer y lo primero que debemos cuidar es a quienes nos dieron la vida. Las mujeres son sinónimo de trabajo, de unidad y de progreso, y en Pátzcuaro estamos comprometidos en abrir más espacios para su participación, tanto en la vida pública como en la toma de decisiones comunitarias”, expresó Arreola.

El edil resaltó que en las tenencias de Pátzcuaro que hoy administran sus propios presupuestos, cada vez más mujeres forman parte de los consejos comunitarios, lo que refleja un avance hacia la igualdad sustantiva. También subrayó el esfuerzo de su administración por erradicar la violencia en comunidades donde aún persisten condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, agradeció la confianza del Instituto Electoral de Michoacán por elegir nuevamente a Pátzcuaro como sede de este encuentro, así como el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno del Estado para impulsar acciones que fortalezcan la participación de las mujeres y la recuperación del Lago de Pátzcuaro, sustento de más de 40 comunidades.

“Pátzcuaro siempre tendrá las puertas abiertas para acompañar y proteger a nuestras mujeres. Este es su hogar y aquí siempre serán escuchadas”, concluyó el presidente municipal.