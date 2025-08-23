Puruándiro, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), realiza el curso taller “Buenas prácticas para la elaboración de quesos frescos, maduros y procesados para la prevención de la brucelosis”, dirigido a 16 productores de lácteos de la región Puruándiro.

El taller tuvo lugar en la empresa Quesos Toledo, ubicada en la cabecera municipal de Puruándiro, donde se les brindó una plática sobre cómo implementar medidas sanitarias estrictas que permitan garantizar a los consumidores eliminar riesgos de consumo por quesos contaminados.

Durante el taller se elaboran en forma artesanal quesos, requesón y cremas por parte del personal de la Coepris y se les aplicó una encuesta de estrategia de comunicación de riesgos totales, con el propósito de mitigar los efectos de un brote de la enfermedad, y adoptar medidas de protección y prevención en la elaboración en beneficio de productores y consumidores.

Durante la fabricación de quesos artesanales se puede llegar a utilizar leche sin pasteurizar, lo que da paso a la generación y propagación de bacterias que ocasionan salmonelosis y brucelosis.

Esta capitación permitió concientizar y brindar herramientas necesarias a los productores locales, para saber cómo pasteurizar los lácteos y evitar que los comensales puedan enfermar y presentar síntomas como fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea y dolor de articulaciones.