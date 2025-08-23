Buenavista, Michoacán, 23 de agosto del 2025.- Labores operativas y preventivas en esta demarcación, permitieron a los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa) localizar y desactivar en un artefacto explosivo improvisado.

En patrullajes disuasivos en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), los agentes de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ubicaron en un predio el artefacto, mismo que fue inmediatamente neutralizado y el sitio acordonado para las actuaciones correspondientes.

Personal castrense especializado, llevó a cabo la desactivación y destrucción del mismo bajo los lineamientos de seguridad protocolarios, donde se cuido y procuró la seguridad de la zona perimetral y sus alrededores.

La SSP no baja la guardia, y continúa con el reforzamiento operativo en esta y todas las regiones para inhibir actos ilícitos que trasgredan la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana.