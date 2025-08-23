Morelia, Michoacán, 23 de agosto del 2025.- Con gran éxito concluyó el taller de capacitación “Del Activismo a la Agenda Pública: El legado feminista del PRD Michoacán”, dirigido a militantes, simpatizantes y liderazgos femeninos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán.

La clausura estuvo a cargo de la Secretaria General del PRD Michoacán, Verónica García, quien reconoció y agradeció a la ponente Norma Elisa Valencia Farías por su compromiso, trabajo y la forma en que compartió sus conocimientos con las mujeres del partido, para que puedan aplicarlos tanto en su vida cotidiana como en el ejercicio político.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres del PRD Michoacán, Alejandra Velázquez, destacó que el taller tuvo como objetivo generar herramientas, estrategias y experiencias que fortalezcan la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.

En el evento también participó la Presidenta Municipal de Irimbo, Susy Ruiz, quien compartió parte de su experiencia como mujer dentro y fuera de la política. Asimismo, subrayó que en el PRD siempre se encontrará el respaldo necesario ante cualquier tipo de adversidad.

Durante el taller, se contó con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, mujeres líderes del partido en el estado, así como funcionarias públicas de diversos municipios, lo que reafirma el compromiso del PRD Michoacán con la formación, la inclusión y el fortalecimiento de las mujeres en la vida política.