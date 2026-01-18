Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a mujeres de 40 a 69 años residentes en los municipios de Uruapan, Huetamo, Copándaro, Jiquilpan, Álvaro Obregón y Jiménez, a acudir a las unidades móviles de mastografía que llegarán a sus localidades del 19 al 23 de enero.

En Uruapan, se brindará el servicio durante estas fechas en las instalaciones del Centro de Salud, igual que en el municipio de Huetamo, donde estarán recorriendo las comunidades de Conguripo (19 de enero), Turitzio (20 de enero), Comburindio (21 de enero) y los días 22 y 23 se instalarán en su cabecera municipal.

Mientras que los días 19 y 20 otra unidad llegará a Copándaro, del 21 al 23 otra sede más será el municipio de Álvaro Obregón, donde la atención se otorgará en las comunidades de La Purísima (Plaza Principal), Felipe Carrillo Puerto (Costado Centro de Salud) y plaza principal de Chehuayo.

Finalmente, el día 20 se atenderán a mujeres de Marcos Castellanos y el 22 se realizarán estudios en la plaza principal de Villa Jiménez, perteneciente al municipio de Jiménez.

Se trata de un estudio de no más de 15 minutos, donde las interesadas deberán presentarse aseadas, sin perfume, crema o talco corporal, joyas y presentando copia del INE, en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, además deberán tener al menos un año de haberse realizado su último estudio.