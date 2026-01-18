Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revisaron con los presidentes municipales de Zacapu, Jacona, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Sahuayo, Tarímbaro y Jiquilpan, avances de los proyectos de obra para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Michoacán.

En la reunión de seguimiento a los proyectos que forman parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se informó que en Morelia, Jacona, La Piedad y Lázaro Cárdenas ya se integraron los expedientes de desincorporación del patrimonio estatal para donación de predios al IMSS.

Se recordó que tienen proyectadas 19 guarderías en todo el estado, con una capacidad de 150 a 250 niñas y niños en apoyo a madres trabajadoras derechohabientes, y a la fecha, ya están autorizados ocho predios en los municipios seleccionados por el IMSS para la construcción de Cecis.

El gobernador reconoció el interés de las autoridades municipales que han mostrado disposición en la asignación de terrenos para donación al IMSS y consideró fundamental constituir los comités ciudadanos por obra para vigilar su desarrollo

En tanto el Director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, comentó que la meta es concluir este mismo mes, la integración de expedientes inmobiliarios para la aceptación de donaciones de predios a favor del IMSS, donde estarán ubicados los Cecis, así como definir enlaces con los ayuntamientos para avanzar con los procesos.

Participaron también el delegado del IMSS en Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías y representantes de los ayuntamientos de Morelia, Uruapan y Zamora.