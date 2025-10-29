Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- Este próximo 4 de noviembre, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), llevará a cabo una jornada gratuita de esterilización canina y felina a la isla de Janitzio, en busca de promover la tenencia responsable y contribuir al control poblacional de animales de compañía en la comunidad.

Debido a que la jornada cuenta con cupo limitado a 45 cirugías, se solicita a las y los interesados asegurar su espacio con anticipación, para ello, deberán acudir a las oficinas del Concejo Comunal de Janitzio, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

El día de la intervención, los animales deberán ser presentados con un ayuno estricto de al menos ocho horas, haber sido bañados un día antes y ser mayores de tres meses de edad. Es fundamental que los perros y gatos se encuentren clínicamente sanos y, en el caso de las hembras, que no estén lactando al momento de la cirugía.

La SSM exhorta a la población a aprovechar esta jornada de salud para sus animales de compañía y a participar activamente en el fortalecimiento del bienestar animal en la isla.