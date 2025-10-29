Múgica, Mich.- 29 de octubre de 2025.- La pronta reacción de automovilistas evitó que un conato de incendio en una camioneta de reparto se convirtiera en una tragedia, en la colonia El Carriel en Nueva Italia, perteneciente al municipio de Múgica.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Ricardo F. Magón, cerca del establecimiento “Carnitas Torres”. De acuerdo con los reportes policiales, el conductor de una camioneta Nissan NP300, propiedad de una empresa local de hielo, notó humo saliendo del motor y detuvo el vehículo de inmediato.

Al abrir el cofre, una densa humareda se elevó, generando alarma entre quienes transitaban por la zona. Sin embargo, varios automovilistas y vecinos se coordinaron rápidamente y, con el apoyo de un extintor, lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se extendiera.

Minutos más tarde, Bomberos Voluntarios de Múgica arribaron al lugar para verificar la situación. Confirmaron que el fuego ya había sido controlado gracias a la intervención ciudadana y determinaron que el incidente se debió a una falla mecánica en el motor del vehículo.

No se reportaron personas lesionadas, y los daños materiales fueron mínimos. Las autoridades destacaron la rápida actuación y solidaridad de los ciudadanos, que resultó determinante para evitar un siniestro mayor en una zona de alto tránsito.

RED 113