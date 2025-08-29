Morelia, Michoacán; 29 de agosto de 2025.- Con el propósito de seguir construyendo la paz en el municipio a través de alianzas con las y los morelianos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, junto con el comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, acudieron a la colonia Puerto de Buenavista para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad en la zona.

La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de trabajar de forma cercana a la ciudadanía. Por ello, Yankel Benítez realizó una primera visita de acercamiento para conocer las necesidades del Puerto de Buenavista.

Luego de que los colonos solicitaron mayor vigilancia en este primer encuentro, el secretario encabezó esta semana una nueva visita con vecinos y vecinas, junto con el comisario Pablo Alarcón, para definir y poner en marcha la estrategia que atienda de manera puntual las necesidades del lugar.

El Gobierno de Morelia refrenda así que, escuchando a la ciudadanía y coordinando a las diferentes áreas del ayuntamiento, se seguirá construyendo el mejor lugar para vivir.