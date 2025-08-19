Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Durante el primer semestre del año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha ofrecido más de 2 millones de servicios odontológicos gratuitos a la población, incluyendo acciones tanto preventivas como curativas.

Estos servicios gratuitos son otorgados por los 458 odontólogos y 250 pasantes distribuidos en 154 centros de salud y 24 hospitales del estado, quienes detectan, previenen y atienden enfermedades bucales como la caries, gingivitis y periodontitis.

Del total de acciones realizadas, 860 mil han sido actividades preventivas, 120 mil consultas odontológicas y 12 mil visitas a instituciones de preescolar y primarias, donde se les enseña técnica de cepillado, aplicación de barniz fluor, así como placa dentobacteriana y pláticas de concientización, se ha beneficiado a 68 mil alumnos.

El resto de las acciones incluyen pláticas y talleres para padres de familia, con el fin de concientizarlos sobre el cuidado y la higiene bucal, buscando generar hábitos saludables desde el hogar y enseñarles a evitar el consumo excesivo de azúcar en los niños.

Es importante resaltar que en Michoacán, las caries y la gingivitis son las principales causas por las que acude la población a solicitar atención dental, donde los principales síntomas son encías rojas, inflamadas, dolor al presionarlas, presencia de pus entre los dientes y piezas con raíz visible.

De no tratarse oportunamente estos estos problemas, puede llevar a la necesidad de una endodoncia o de padecer periodontitis, afección que puede destruir el hueso que sostiene a las piezas dentales.

Por ello, la SSM exhorta a la población a realizarse un chequeo general cada seis meses. De esta forma, los profesionales podrán examinar los tejidos, encías y dientes para detectar a tiempo lesiones o fisuras y así prevenir la pérdida de piezas dentales.