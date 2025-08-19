Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Desde Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio el banderazo de salida a las Rutas de la Salud, el sistema federal de distribución de medicamentos gratuitos en hospitales y centros de salud del IMSS Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal puso en marcha este programa de manera simultánea en los 23 estados del país incorporados al IMSS Bienestar, con el propósito de fortalecer la entrega de los insumos médicos en todos los rincones de México.

El mandatario informó que en Michoacán 15 rutas distribuirán los medicamentos e insumos en 529 puntos de entrega, entre hospitales, centros de salud, farmacias, unidades médicas móviles y auxiliares de salud para cubrir las necesidades de los pacientes que no cuentan con seguridad social, principalmente en las zonas más vulnerables.

Ramírez Bedolla recordó que en 2023 firmó el Acuerdo de Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar para transferir 27 hospitales regionales y 364 centros de salud, con el propósito de fortalecer y garantizar la atención médica especializada para la población sin seguridad social.

En el estado acompañaron al gobernador al arranque el coordinador federal del IMSS Bienestar en Michoacán, Axayácatl Marín Correa y el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres.