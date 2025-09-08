Zacapu, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), brindó atención inmediata a las personas lesionadas en un accidente de un autobús de pasajeros ocurrido esta mañana en la carretera Zacapu-Quiroga, a la altura de la localidad La Constitución.

El equipo de emergencias médicas de la SSM llegó rápidamente al lugar para estabilizar a los afectados, un total de 44 personas con lesiones leves fueron trasladadas el Hospital General de Zacapu para su valoración médica.

Dos más que presentaron lesiones de mayor consideración fueron trasladadas al IMSS y al ISSSTE de Zacapu, para recibir atención médica especializada.

Para responder a la emergencia, el CRUM utilizó las nuevas ambulancias que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó recientemente. Estos vehículos fueron clave para agilizar el traslado y la atención de los afectados.