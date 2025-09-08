Apatzingán, Mich.- 8 de septiembre de 2025.- Como parte del Operativo Apatzingán, los elementos de la Guardia Civil en coordinación con el Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, así como un cargador y cartuchos útiles, en la localidad de Palo Alto.

De acuerdo con el informe oficial, durante los recorridos de prevención y disuasión del delito se localizó un automóvil abandonado, el cual, al ser verificado en la plataforma correspondiente, arrojó reporte de robo vigente. En su interior también se halló un cargador y varios cartuchos de diferentes calibres.

El vehículo asegurado es un Volkswagen Jetta, modelo 2016, color gris, con placas BTS6353, el cual presentaba reporte de robo en el sistema SITEC.

Asimismo, se decomisó el siguiente material:

01 cargador para calibre 7.62×39 milímetros.

04 cartuchos calibre 7.62×51 milímetros.

04 cartuchos calibre 7.62×39 milímetros.

07 cartuchos calibre 5.56×45 milímetros.

Tanto el vehículo como los cargadores y municiones quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.