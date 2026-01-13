Uruapan, Mich.- 13 de enero de 2026.- La noche de este martes, un empistolado sujeto asaltó el restaurante-cafetería “Mi Tierra”, a un costado del Parque Nacional de esta ciudad de Uruapan, en el Barrio de Santo Santiago y escapó a pesar de un intenso operativo que se implementó en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, minutos después de las 20:00 horas, el criminal ingresó al establecimiento ubicado sobre la calle Emilio Carranza, donde amagó a comensales y empleados para apoderarse de dinero de las ventas y objetos de valor.

Con el botín en las manos, el sujeto huyó en veloz carrera, mientras que los afectados reportaron la situación y pidieron ayuda al número de emergencias.

Minutos después se desató una fuerte movilización en el área por parte de policías y elementos de la Guardia Nacional, pero no se logró ubicar el paradero del delincuente.