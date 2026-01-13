Zamora, Mich.- 13 de enero de 2026.- Un hombre perdió la vida, mientras que su hija resultó lesionada al ser atacados a balazos, cuando viajaban a bordo de un automóvil. La unidad terminó por impactante contra un negocio de venta de comida, en esta demarcación de Zamora.

Datos obtenidos en el lugar de los hechos permitieron conocer que la tarde este martes, delincuentes armados interceptaron a sus víctimas y les dispararon sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura del Saus de Abajo.

La unidad de baleada, un MG, modelo 2024, de color gris, con placas PJM-246-E, ya sin control terminó por impactar contra el citado negocio, mientras que los hechores se dieron a la fuga.

El atentado fue reportado al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Guardia Civil y Guardia Nacional, así como paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada, quienes confirmaron el fallecimiento del señor Marcelino Z., E., de 48 años de edad, quien era vecino de El Sauz de Abajo.

Mientras la hija del finado identificada como Jazmín Z., H., de 18 años de edad, fue trasladada a un nosocomio por sus familiares.

El sitio quedo bajo resguardo de los uniformados y minutos después llego personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para emprender los respectivos actos de investigación.

Hasta el momento el municipio de Zamora acumula siete personas asesinadas y cuatro lesionadas en distintos ataques, durante el mes de enero.

01 de enero de 2026. Sicarios matan a motociclista en pleno Centro de Zamora.

05 de enero de 2026. En la víspera de la noche de Reyes, madre e hijo son baleados en tianguis de juguetes en Zamora.

06 de enero de 2026. Padre e hijo son atacados a balazos en Zamora; el adulto murió.

09 de enero. Joven es acribillado a bordo de su camioneta, en Zamora.

10 de enero. Fallece en hospital Policía que resultó herido tras agresión armada en Zamora; suman 3 oficiales muertos.

13 de enero. Criminales balean a padre e hija en Zamora, el hombre muere.