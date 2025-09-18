Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- “La justicia no distingue condición migratoria”, fueron las palabras con las que el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, solicitó la creación de una Comisión Especial por parte de dicha Cámara, para documentar toda violación a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos, con el fin de demandar se produzcan las investigaciones legales necesarias y garantizarles justicia a ellos y sus familias.

Dicha solicitud, se da ante el asesinato de Silverio Villegas González, migrante proveniente del municipio de Irimbo, Michoacán, quien el pasado 12 de septiembre perdió la vida a manos de agentes de la ICE, en un caso más del acoso, hostigamiento y violación de derechos humanos de la que son víctimas cientos de miles de migrantes mexicanos ante la postura racista y xenófoba del gobierno de Estados Unidos.

“Exigimos justicia para Silverio y para su familia, así como para todos quienes han sido víctimas de esta política anti migratoria, irracional e inhumana que impulsa el gobierno de Estados Unidos”, aseveró el senador.

Por ello y con base en el reglamento, al ser esta Cámara la facultada para tratar asuntos de política exterior, pidió la creación de la Comisión mencionada, que tendría el objetivo de documentar todo acto de violación de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza pública y la no aplicación de protocolos legales, para posteriormente solicitar investigaciones legales y garantizar así a migrantes y a sus familias acceso a la justicia.