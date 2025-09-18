Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- El XII Festival Nacional del Mariachi y Danza en Morelia llenará de ritmo, talento y alegría a Michoacán del 26 al 28 de septiembre, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Omar Arturo Jacuinde Farfán, director de la Compañía de Artistas Nacionales y Productores Culturales de México A.C. (Canpromex), señaló que las actividades se desarrollarán en Morelia y Ciudad Hidalgo, sedes que recibirán a los artistas que harán diversas demostraciones de las raíces e identidad musical y dancística.

Arturo Jacuinde Jacuinde, director del Mariachi Libertad Show explicó que habrá cinco agrupaciones de mariachis, tanto de Michoacán como de estados sorpresas que amenizarán cada uno de los eventos que tienen previsto duren tres horas.

Las presentaciones tendrán acceso libre para todo público, “el día 26 se desarrollará la programación en la Plaza Valladolid de Morelia, el 27 de septiembre llegamos a la plaza principal de Ciudad Hidalgo, y finalmente regresamos a la capital del estado el 28 de septiembre para presentarnos en el Teatro Ocampo”, agregó Jesús Israel Rosales Ríos, director del Ballet Folklórico de Morelia.

Para conocer los horarios y los detalles de la programación se puede consultar los siguientes Facebook’s: Festival Nacional del Mariachi y Danza Morelia, y Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.