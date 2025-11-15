Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- Una manifestación que se realiza este sábado en el Centro Histórico de la capital michoacana transcurre sin incidentes, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna señaló que desde tempranas horas se desplegó un operativo de vigilancia y seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier eventualidad y garantizar el desarrollo ordenado de la movilización.

Zepeda Villaseñor destacó que el Gobierno del Estado mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación y expresión, siempre bajo el principio de no afectar los derechos de terceros y de preservar la convivencia pacífica en los espacios públicos.

Finalmente, subrayó que estas acciones tienen como objetivo generar condiciones de tranquilidad y seguridad para quienes ejercen su derecho a manifestarse, así como para quienes transitan por el primer cuadro de la ciudad.