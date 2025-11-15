El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, aseguró que la marcha convocada por la llamada Generación Z en Morelia fue un “fracaso”, al señalar que no logró reunir ni a mil 200 personas.

De acuerdo con el líder partidista, la mayoría de los asistentes no eran jóvenes y alrededor de 500 participantes pertenecían al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).

Mora González afirmó que la baja convocatoria confirma que Michoacán es una tierra profundamente obradorista, donde la población respalda mayoritariamente el proyecto de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, sostuvo que la aceptación del movimiento se refleja en la falta de respuesta hacia movilizaciones promovidas por grupos opositores.

El dirigente morenista señaló que la marcha evidenció que la derecha “solo mueve bots en redes sociales” y no personas de carne y hueso. Afirmó que detrás de estas convocatorias existe una estrategia digital basada en cuentas falsas que busca inflar narrativas sin sustento ciudadano.

Finalmente, Mora González consideró que los promotores de estas movilizaciones “buscan likes, porque votos no tienen”, y que la ausencia de una participación real demuestra la debilidad de sus estructuras políticas en el estado.

Según el dirigente, la ciudadanía michoacana ha dejado claro a quién respalda y qué proyecto desea que continúe.