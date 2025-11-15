Contepec, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la carretera Contepec-Pomoca, en la cual se destinaron 29.4 millones de pesos de recursos estales, con los que se intervinieron 15 kilómetros en beneficio de 45 mil habitantes de la región.

El mandatario destacó que durante esta administración ha sido rehabilitado el 70 por ciento de la red carretera estatal, lo que representa mayor seguridad y rapidez en el tránsito de la población. Detalló que el próximo año se dará continuidad a la segunda etapa que va de Pomoca a Maravatío, así como el tramo Pateo- Las Pilas.

Ramírez Bedolla también anunció la rehabilitación de la Telesecundaria Juana de Asbaje, ubicada en la comunidad de Atotonilco, municipio de Contepec y la adquisición de equipo de cómputo para fortalecer la educación de 91 alumnos.

Expuso que, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, está prevista la construcción de una nueva preparatoria pública para Contepec, con lo cual se brindará la oportunidad de que los jóvenes continúen sus estudios de educación media superior.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que dicha intervención fue ejecutada a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Mencionó que la SCOP ha rehabilitado más de mil 700 kilómetros carreteros, además de que desarrolla al año alrededor de 500 obras en diversos puntos de la entidad, que son de gran relevancia para las y los michoacanos.

Asistieron los presidentes municipales de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán y de Maravatío, Mario Pérez Flores; la diputada local, Jaqueline Avilés Osorio; el director de la Conagua en Michoacán, Roberto Arias; el encargado del orden de la comunidad de El Sombrerito, Isidro Martínez Martínez, así como habitantes de la zona.