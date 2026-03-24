Morelia, Michoacán, 24 de Marzo de 2026.- El Gobierno estatal ha logrado una inversión sin precedentes de más de 40 mil millones de pesos en obra pública, según informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. Este avance se da en el contexto donde la reforma “No más deuda en Michoacán” frena el endeudamiento, permitiendo que los recursos que antes se destinaban al pago de intereses por préstamos ahora se apliquen directamente en infraestructura.

Para ejecutar proyectos de gran calado sin arriesgar la estabilidad financiera, el estado consolidó el modelo de Obras Multianuales. Este esquema se ha convertido en un referente nacional para acelerar el desarrollo regional, permitiendo la ejecución de infraestructura desde el inicio de la administración sin comprometer los recursos públicos a futuro.

En lo que respecta a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), a través de este modelo se han invertido 11 mil 560 millones de pesos en 25 obras estratégicas, destacando la atención a 17 tramos de la red carretera estatal, así como la construcción de pasos viales, escuelas, canchas, entre otros.. El sistema multianual ha permitido congelar costos, mitigar el impacto de la inflación y brindar certidumbre jurídica, logrando infraestructura clave sin necesidad de contratar deuda a largo plazo.

El titular de la SCOP destacó que con esta reforma se puede construir un mejor futuro con recursos propios, como se ha estado haciendo al mantener y conservar 680 kilómetros de la red carretera estatal hasta el año 2027, garantizando que la superficie de rodamiento está en óptimas condiciones durante toda la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Finalmente, precisó que existen tres alternativas para contratar infraestructura sin comprometer recursos a largo plazo. La primera consiste en presupuestos anuales con pagos contra avance de obra liquidados en el mismo ejercicio fiscal; la segunda son los presupuestos multianuales, que no exceden el periodo de gobierno y establecen un calendario de pagos basado en el avance físico. Por último, destaca la opción de concesión, un esquema de prestación de servicios a largo plazo que genera activos para recuperar la inversión.