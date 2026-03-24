Morelia, Michoacán, a 24 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la preparación de sus cuadros rumbo a los próximos procesos electorales del 2027, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán anunció la convocatoria para sus Escuelas de Formación Política, dirigidas a mujeres y jóvenes de todo el territorio estatal.

El dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo, informó que estos proyectos representan una apuesta ambiciosa para la profesionalización política dentro del partido. Destacó que la Escuela de Mujeres para Gobernar cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, particularmente con la Facultad de Historia, lo que permitirá que el diplomado tenga valor curricular.

Asimismo, subrayó que esta formación será un requisito importante en futuros procesos internos de selección de candidaturas, con el propósito de garantizar que las mujeres del PRD no solo participen, sino que asuman roles como presidentas municipales, diputadas, síndicas y regidoras.

Por su parte, la secretaria de las Juventudes, Lupita Flores, expresó su entusiasmo por la puesta en marcha de la Escuela de Cuadros Juveniles, la cual busca formar liderazgos sólidos con identidad partidaria y compromiso social.

Detalló que el programa contempla diversos módulos, entre ellos: identidad política, liderazgo juvenil, comunicación política, activismo digital, organización social y salud mental. Además, resaltó que la convocatoria está abierta a jóvenes de 18 a 35 años, no únicamente militantes, con el objetivo de formar líderes comprometidos con sus comunidades y con el desarrollo de Michoacán.

En tanto, la secretaria de la Mujer, Alejandra Velázquez, informó que la Escuela de Mujeres para Gobernar se desarrollará mediante un programa estructurado en aproximadamente 11 módulos, abordando temas como formación ideológica, liderazgo, comunicación política, desarrollo humano y ejercicio de gobierno.

Indicó que el periodo de registro ya se encuentra abierto y concluirá el 26 de marzo, mientras que las clases iniciarán el sábado 28 de marzo, con sesiones quincenales. El diplomado tendrá una duración aproximada de un año y será completamente gratuito.

Velázquez hizo un llamado a todas las mujeres del estado a participar, destacando la importancia de fortalecer sus capacidades y habilidades para incidir en la vida pública, así como generar redes de apoyo y aprendizaje colectivo.