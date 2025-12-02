Morelia, Mich.- 2 de diciembre de 2025.- Uno de los nuevos jueces electos en la reciente elección judicial habría sido separado de sus funciones luego de que una investigación interna confirmó señalamientos de acoso sexual y laboral en su contra.

De acuerdo con fuentes al interior del Tribunal de Disciplina Judicial, la medida se tomó tras una querella presentada por una trabajadora originaria de la región de Morelia, quien denunció conductas persistentes de hostigamiento por parte del servidor público. La investigación, señalaron, permitió acreditar indicios suficientes que confirmaron los hechos expuestos por la demandante.

Ante este escenario, y bajo la línea de cero tolerancia a la impunidad, el juez habría sido removido de manera inmediata de sus funciones mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.

Autoridades consultadas refirieron que el procedimiento sigue en curso y que el Tribunal de Disciplina Judicial mantiene un seguimiento puntual del caso para evitar que estos actos queden sin sanción.