Uruapan, Mich.- 02 de diciembre de 2025.- Durante los primeros minutos de este martes se registró un aparatoso choque entre dos motociclistas con saldo de una mujer y un joven lesionados, sobre la Calzada Benito Juárez, a la altura de la colonia Politécnico Don Vasco de la ciudad de Uruapan.

Fue en el cruce con la calle Prolongación Insurgentes donde ocurrió la colisión entre una motocicleta de la marca Italika, de colores negro con rojo, conducida por la fémina y la otra unidad color blanco, tripulada por el joven.

Algunos automovilistas realizaron el reporte al número de emergencias 911. Al lugar se desplazaron paramédicos del DIF Municipal, quienes atendieron a las víctimas y las trasladaron a un hospital, debido a que presentaban fracturas y contusiones, señalaron los socorristas.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, mismos que realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron las motocicletas para determinar responsabilidades.