Entre secretos, tensiones y verdades que incomodan, Señora Leal continúa consolidándose como una propuesta teatral que invita al público a cuestionar los límites de la lealtad y el costo emocional de sostener vínculos que exigen más de lo que devuelven.

La puesta en escena, presentada por la compañía michoacana VAT Company, llegó el pasado domingo al Teatro de los Hijos de Tespis, en la ciudad de Querétaro, donde fue recibida con entusiasmo por el público, reafirmando el crecimiento de este proyecto artístico que ha comenzado a recorrer distintos escenarios del país.

Tras una exitosa temporada en la Ciudad de México, incluyendo funciones en el Centro Cultural El Hormiguero, la obra continúa llevando el talento michoacano a nuevos espacios culturales, demostrando la calidad artística que se desarrolla en el estado y la capacidad de sus integrantes para conectar con públicos de diferentes regiones.

Con una duración aproximada de 50 minutos y una propuesta escénica íntima y confrontativa, Señora Leal invita a reflexionar sobre las dinámicas de afecto, poder y complicidad que surgen en las relaciones humanas, abordando temas universales desde una mirada profunda y emocional.

La obra cuenta con dramaturgia y dirección de Melissa Corral, quien propone una exploración de las contradicciones presentes en los vínculos personales, llevando al espectador a cuestionarse: ¿la lealtad se reconoce o se castiga?

El elenco está conformado por David Mata, Diana Enid, Dalí Bedolla, Melissa Corral, Alessia Gaher y Alexis Arratia, quienes han dado vida a esta historia en cada una de sus presentaciones, consolidando una propuesta artística que continúa creciendo fuera de Michoacán.

La presentación en Querétaro forma parte de una gira que seguirá recorriendo diversos estados de la República Mexicana durante los próximos meses. Por ello, la compañía invitó al público a mantenerse atento a sus redes sociales y canales oficiales para conocer las próximas fechas y sedes donde se presentará la obra.

Con cada función, Señora Leal reafirma su compromiso con el teatro independiente y con la promoción del talento artístico michoacano, demostrando que las historias creadas desde el estado tienen la fuerza necesaria para trascender fronteras y conquistar nuevos escenarios en todo el país.