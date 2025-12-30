Morelia, Michoacán; 30 de diciembre de 2025.- Con el compromiso de acompañar, orientar y defender los derechos humanos de las mujeres, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) informa que, a partir del próximo 5 de enero de 2026, retomará la atención presencial en sus nuevas instalaciones.

Este nuevo espacio permitirá dar continuidad a una atención cercana, digna y accesible, así como reforzar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres y avanzar hacia una vida libre de violencia.

Las nuevas instalaciones de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva se ubicarán en la calle Victoriano Pimentel, esquina con Cenobio Moreno, en la colonia Aquiles Serdán.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 443 232 7000. Asimismo, la ubicación puede consultarse a través de Google Maps en el siguiente enlace: https://acortar.link/sfOJGg

En estas nuevas instalaciones, Semmujeris continuará con el apoyo legal y psicológico, además de atención médica, entrega de métodos anticonceptivos y la realización de pruebas de VIH y sífilis, lo que garantiza servicios integrales para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Asimismo, se ofrecerán talleres y capacitaciones dirigidas al fortalecimiento de la autonomía, la prevención de las violencias y la igualdad sustantiva.

Durante este periodo previo a la apertura de su nueva sede, la Semmujeris mantendrá la atención exclusivamente vía telefónica, a través de los siguientes números:

Atención Legal: 744 590 6752.

Atención Psicológica: 434 223 2682.

El equipo de Semmujeris reafirma que, si bien el espacio cambia, la entrega, el compromiso y la convicción de trabajar por la igualdad sustantiva permanecen firmes. En ese sentido, se avanza hacia una Morelia más justa, segura e igualitaria para todas.