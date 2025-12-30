Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Las celebraciones navideñas trajeron un regalo gigante al Zoológico de Morelia: el nacimiento de una jirafa reticulada. Se trata de un macho de 1.75 metros de altura y un peso aproximado de 70 kilogramos, el cual se encuentra en buen estado de salud y bajo la estricta supervisión de personal especializado, informó el director del recinto, Julio César Medina Ávila.

Con esta cría, ya son cuatro las jirafas nacidas durante la actual administración, lo cual es reflejo del excelente cuidado diario que brindan los guarda-animales, así como del trabajo profesional y permanente del equipo médico veterinario, quienes garantizan condiciones óptimas de salud, nutrición y bienestar para cada ejemplar, enfatizó el funcionario

Mencionó que la pequeña jirafa se encuentra en periodo de cuarentena, permaneciendo al lado de su madre como parte del protocolo de adaptación y vigilancia médica. Aunque aún no está lista para integrarse por completo al resto de la manada, los visitantes ya pueden observarla desde la parte trasera del albergue de jirafas mientras continúa su adecuado desarrollo.

Se estima que en unas semanas podrá reunirse con los demás ejemplares, quienes han mostrado una excelente aceptación al acercarse a jugar con ella. Medina Ávila precisó que la dinámica para elegir su nombre se dará a conocer en los próximos días.

El director agradeció el apoyo de la sociedad y reiteró su invitación a seguir visitando el recinto, ya que cada entrada contribuye directamente a fortalecer los programas de conservación, educación ambiental y preservación de la vida silvestre. De igual forma, recordó que esta y la siguiente semana se mantendrá el horario vacacional, de 10:00 a 18:00 horas.