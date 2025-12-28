Morelia, Michoacán; 28 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de respaldar la autonomía y el fortalecimiento económico de las mujeres, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) consolidó acciones que este 2025 acompañaron a sus proyectos de emprendimiento.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Semmujeris, reportó avances significativos en talleres, capacitaciones, charlas y actividades de impulso económico y comunitario, reafirmando el compromiso municipal con el empoderamiento femenino.

La titular de la secretaría, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que: “Cada taller, capacitación o espacio de emprendimiento representa una oportunidad real para que las mujeres de Morelia desarrollen su talento, fortalezcan su autonomía y avancen hacia vidas libres, plenas y con mayores posibilidades. Nuestro compromiso es seguir acompañando su crecimiento.”

A través de 32 talleres, se benefició a 291 personas; estos espacios han permitido fortalecer habilidades técnicas, emocionales y laborales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las participantes.

Asimismo, se llevaron a cabo 35 capacitaciones, llegando a 217 personas, promoviendo conocimientos clave para el desarrollo profesional, la prevención de violencias y la autonomía financiera.

En el eje de sensibilización comunitaria, se impartieron 79 charlas, alcanzando a 2 mil 569 personas con una cultura de igualdad y derechos en toda la ciudad.

Para fomentar la independencia económica y la visibilidad del talento local, se realizaron dos bazares, beneficiando a 115 mujeres emprendedoras, así como tres exhibiciones artísticas que impulsaron el trabajo creativo de 62 mujeres. A ello se suma el programa “Morelia Emprende”, mediante el cual se apoyó directamente a 74 mujeres en la consolidación de sus iniciativas económicas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su visión de una ciudad donde las mujeres cuentan con herramientas, espacios y redes de apoyo que potencian su libertad económica, su liderazgo y su participación activa en el desarrollo de Morelia.