Ciudad de México, 25 de febrero de 2026.- Con el objetivo de eliminar barreras para las y los connacionales, la Secretaría del Migrante (Semigrante) y el Consulado General de EE.UU. establecieron una ruta de trabajo para priorizar y agilizar las citas de visas B-1/B-2 para personas adultas mayores michoacanas. Esta medida busca apoyar especialmente a quienes enfrentan problemas de salud o dificultades para realizar trámites digitales.

En reunión de trabajo sostenida entre el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, y la cónsul general de Estados Unidos en México, Sarah Duffy, se acordó fortalcer los canales de movilidad laboral ordenada, garantizando que las y los trabajadores michoacanos accedan a empleos en el extranjero mediante procesos legales, seguros y que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el funcionario estatal propuso implementar esquemas de atención grupal institucional previamente validados por la Semigrante, a fin de garantizar expedientes completos, reducir intermediarios irregulares y brindar acompañamiento adecuado a las y los solicitantes a través del programa Reencuentro Familiar (Refami).

Asimismo, se propuso establecer mesas técnicas de coordinación para facilitar el acercamiento con empleadores registrados y confiables, con el acompañamiento institucional de Semigrante en la validación de perfiles y la prevención de posibles fraudes.

Por último, se abordó la coordinación de jornadas programadas para la atención de trámites de pasaportes estadounidenses dirigidas a población binacional michoacana, mediante un esquema de revisión documental previa y organización logística por parte de la dependencia.