Mediante labores de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro hombres que se evadieron del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Derivado de los hechos registrados el domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal y extrajeron a 23 personas privadas de la libertad, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional, con el despliegue de personal operativo y el inicio inmediato de trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo.

Como parte de estas acciones, se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertamientos interinstitucionales y migratorios, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

Resultado de estos trabajos coordinados, en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, fueron ubicadas y detenidas cuatro de las personas evadidas.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener las labores de búsqueda, fortalecer la coordinación operativa y continuar con la localización del resto de las personas evadidas, para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.