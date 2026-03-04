Morelia, Michoacán; a 04 de marzo de 2026.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la realización de la Semana del Cine en Morelia, un encuentro que consolida la estrategia municipal para posicionar a la capital michoacana como destino estratégico de filmaciones y polo de profesionalización del sector audiovisual.El Alcalde destacó que esta iniciativa forma parte de una política integral para proyectar a Morelia a nivel global y detonar desarrollo económico y cultural.

“Morelia es la ciudad de festivales, Morelia es una ciudad de locaciones fílmicas y pronto se van a empezar a dar muy buenas noticias de cortometrajes y largometrajes que se comenzarán a producir en nuestra ciudad. Esto pone en el escenario internacional a una ciudad bella como Morelia, pero también genera empleos, genera riqueza, genera cultura y detona un nicho que estuvo olvidado durante mucho tiempo y que hoy cobra fuerza”.Resaltó que la Comisión Fílmica de Morelia ha tenido presencia en espacios internacionales como Fitur, en Madrid, ampliando las oportunidades para atraer producciones y fortalecer el ecosistema creativo local.Por su parte, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, subrayó que esta segunda edición consolida el trabajo iniciado el año pasado y fortalece la colaboración con el gremio cinematográfico:

“Esta semana viene a consolidar el trabajo que realizamos el año pasado. Queremos seguir colaborando con el gremio local, acercar talleres y ofertas cinematográficas para la comunidad. Nuestra Comisión Fílmica no sólo promueve la ciudad y atrae filmaciones, también trabaja en la formación y en el reclutamiento del talento local”.En representación de Cinépolis, Ramón Ramírez refrendó el compromiso de la empresa con la cultura y el desarrollo local, al reconocer que la Comisión Fílmica impulsa a la ciudad y abre espacios para realizadores morelianos. Cabe destacar la presencia de Mariano Rentería Garnica, Director de Cine, Director y Fundador de Meseta Post-producción, haciendo alianza con el municipio.Durante la semana, que se desarrollará del 9 al 13 de marzo, especialistas del sector compartirán talleres, charlas y conversatorios con estudiantes y profesionales, además de una programación de proyecciones. Entre ellas destaca la función inaugural de la película No nos moverán, seleccionada para representar a México en los premios Óscar y Goya 2026, y galardonada en los Premios Ariel y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.El evento es totalmente abierto al público y las personas interesadas podrán solicitar boletos a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura, donde estará disponible el programa completo mediante código QR.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Morelia reafirma su apuesta estratégica por el cine como motor de desarrollo económico, cultural y turístico, fortaleciendo la identidad creativa de la ciudad y ampliando oportunidades para el talento local.