Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- Ante el incremento de las temperaturas en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención para evitar afecciones como el golpe de calor, la insolación y la deshidratación severa.

Para mitigar los efectos de las altas temperaturas, las autoridades sanitarias recomiendan consumir al menos dos litros de agua al día, sin esperar a tener sed y priorizar el agua natural sobre las bebidas azucaradas. Se sugiere no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

También se recomienda el uso de ropa ligera, de colores claros y telas transpirables que faciliten la regulación térmica. Asimismo, es fundamental aplicar protector solar de manera frecuente y complementar la protección con gorra, sombrero y lentes de sol al realizar cualquier actividad al aire libre.

La SSM enfatiza la importancia de evitar la automedicación ante síntomas de agotamiento, mareo, dolor de cabeza o fiebre. Estos signos pueden ser el inicio de un golpe de calor, por lo que es vital acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención profesional.

A través de acciones sencillas en la rutina diaria, las familias pueden proteger su bienestar y prevenir complicaciones que pongan en riesgo su salud durante la temporada de calor.