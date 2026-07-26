Huandacareo, Michoacán, 26 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo revisiones en diversos establecimientos de este municipio, en los que se aseguró un total de 68 máquinas tragamonedas, como parte de las acciones operativas y de prevención del delito que se realizan en seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante las inspecciones preventivas, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil realizaron recorridos en 28 inmuebles, en cuyos exteriores fueron localizados estos dispositivos, los cuales fueron asegurados al existir indicios de su presunta relación con actividades ilícitas, así como por su posible contravención a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Las máquinas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones y diligencias legales correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán fortalece las labores para inhibir conductas delictivas vinculadas con la extorsión y otros ilícitos, mediante operativos preventivos e intervenciones estratégicas que contribuyen a la seguridad de la población.

La SSP recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede solicitar apoyo de manera inmediata a través del 911. Asimismo, para denunciar de forma anónima conductas delictivas, está disponible la línea 089, mecanismo que contribuye a fortalecer las labores de investigación y prevención del delito.