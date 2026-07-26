Morelia, Michoacán; 26 de julio de 2026.- El programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial impulsado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar continúa avanzando en distintos puntos de Morelia para atender una de las principales demandas de la ciudadanía: contar con calles y avenidas en mejores condiciones para una movilidad más segura y eficiente.

En esta ocasión, la Secretaría de Obras Públicas interviene la calle Raza Maya, en el tramo comprendido entre la calle Ing. Heber Soto y su cruce con el Periférico Revolución, en las inmediaciones de la colonia Lomas de Santiaguito.

Se trata de una vialidad de gran importancia para la conectividad de la ciudad, ya que diariamente registra una intensa afluencia vehicular y es recorrido de la ruta de combi Oro Verde, que enlaza la zona norte con el sur de Morelia. Además, en sus alrededores se ubican instituciones como la Escuela Secundaria Técnica No. 65, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y el CRIT Michoacán, por lo que la mejora de esta calle beneficia a estudiantes, docentes, familias y usuarios del transporte público.

Vecinas y vecinos de la zona coincidieron en que la rehabilitación era necesaria debido al deterioro que presentaba la superficie de rodamiento y a la presencia constante de baches que complicaban la circulación.

Juan Carlos Rodríguez, locatario del lugar, destacó que la obra responde a una necesidad que desde hace tiempo manifestaban quienes viven y trabajan en el sector. “Es algo que ya se ocupaba, ahora sí va a quedar bien la vialidad para beneficio de la colonia”, comentó.

Por su parte, Carlos Aguilar, comerciante, consideró positiva la intervención al señalar que el mantenimiento de la vialidad, permitirá un tránsito más fluido.

Con acciones como ésta, la Secretaría de Obras Públicas da continuidad al programa de reencarpetamiento del Gobierno de Morelia, recuperando vialidades estratégicas que fortalecen la conectividad entre colonias y facilitan el traslado diario de miles de personas que estudian, trabajan o realizan sus actividades cotidianas en distintos puntos de la ciudad, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.