Tocumbo, Mich.- 26 de julio del 2026.- Pobladores de Tocumbo bloquearon el paso vehicular en la carretera Zamora – Los Reyes, a la altura del puente Tocumbo, en exigencia de la localización con vida de Jesús Ramírez Pulido.

Fue la mañana de este domingo, cuando familiares, amigos y conocidos del desaparecido, al no tener conocimiento de avances en su búsqueda, decidieron cerrar la carretera a manera de presión.

En la zona permanecen varios vehículos, entre ellos algunos camiones de carga para evitar el paso, mientras que ciudadanos portan cartulinas con los datos de Jesús y consignas solicitando su regreso.

Se espera que en las próximas horas se establece una mesa de diálogo y se informe a la familia sobre los avances en la busqueda del ciudadano, o en caso contrario los manifestantes indican que el bloqueo permanecerá.

AGENCIA RED 113