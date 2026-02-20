Morelia, Michoacán; 19 de febrero de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la entrega de 11 títulos de registro de marca a propietarias y propietarios morelianos, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

En el mismo acto también se hizo entrega de un reconocimiento de la patente al ingeniero Juan Carlos Ortiz Arroyo, por su proyecto “Tope Inteligente”, una innovación tecnológica que pone en alto el nombre de Morelia y refleja el talento emprendedor del municipio.

La titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, señaló que derivado del acompañamiento brindado en el proceso de solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se logró concretar la obtención de los títulos de marca.

“Es un honor realizar la entrega de estos registros a cada uno de sus propietarios, quienes hoy cuentan con la certeza jurídica que les permite fortalecer y proteger sus proyectos”, destacó la encargada de la política económica municipal.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, felicitó a las y los beneficiarios, destacando que este documento les otorga peso y validez jurídica, consolidando el esfuerzo invertido en cada uno de sus proyectos.

Asimismo, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, (Canaco Servytur) Morelia, Alondra Villaseñor Fernández, dirigió un mensaje de motivación a quienes recibieron su título, subrayando que el registro de marca representa un valor legal y comercial que fortalece la competitividad de sus negocios.

En el evento estuvieron presentes presidentes de las cámaras, empresarios, cocineras de Morelia y sus tenencias, así como regidoras que acompañaron a los nuevos propietarios de sus marcas.

El Gobierno de Morelia reafirma de esta forma su compromiso de impulsar el desarrollo económico, fomentar el emprendimiento y brindar herramientas que fortalezcan la actividad empresarial en el municipio.