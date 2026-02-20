El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán informa a la ciudadanía que el próximo 28 de febrero de 2026 vence el plazo para recoger las Credenciales para Votar que fueron tramitadas o actualizadas durante 2024 y que actualmente se encuentran resguardadas en los Módulos de Atención Ciudadana de la entidad.

El Instituto exhorta a las personas que realizaron su trámite y aún no han recogido su credencial a acudir, a más tardar en la fecha señalada, al módulo donde lo efectuaron, con el fin de contar con la Credencial para Votar vigente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 párrafos del 1 al 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las credenciales que no sean recogidas dentro del plazo legal deberán ser retiradas de los módulos y destruidas conforme a la normatividad aplicable.

Para más información sobre los trámites y servicios, se deja a disposición el siguiente link: www.ine.mx o pueden llamar a INETEL: 800 433 2000 y/o ubica tu módulo más cercano en: https://ubicatumodulo.ine.mx/; agendar citas en: https://inetel-citas.ine.mx/ReservaCitas/

Asimismo, pueden mantenerse informados a través de las redes sociales del INE en la entidad: Facebook @IneMichoacán y X @INE_Michoacán