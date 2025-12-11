Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) impulsa la comunicación inclusiva al impartir el taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM), en el que participan activamente 37 personas. Esta iniciativa fortalece las habilidades de comunicación entre familias y la comunidad sorda, promoviendo la integración y el respeto a la diversidad.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, refirió que con estas acciones se promueve la consolidación de una política pública que entiende la inclusión como un derecho y no como un favor, y reafirma que en Michoacán la comunicación plena también es bienestar.

“La inclusión no es un discurso; es garantizar derechos en la vida cotidiana. Estamos en la construcción de un camino con acciones reales y con el esfuerzo colectivo de familias y comunidad sorda”, señaló la funcionaria estatal.

El taller, que dio inicio el pasado 30 de julio, ha cumplido con 19 de las 21 sesiones programadas. Los participantes han logrado avances significativos en el dominio básico y conversacional de la LSM. El curso concluirá la primera etapa el próximo miércoles 17 de diciembre, para reanudarse oficialmente el 7 de enero de 2026, asegurando la continuidad de esta capacitación integral.

Adicionalmente, informó que la dependencia estatal cuenta con el servicio gratuito de intérprete en LSM, que ha permitido brindar un total de 781 atenciones directas, así como acompañar a familias y personas sordas en trámites gubernamentales y gestiones esenciales para su vida diaria.

Además, a través de la Subdirección para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se han realizado las Ferias del Emprendimiento “Talento Sin Barreras”, los festivales por una cultura de la discapacidad, conversatorios de sensibilización, así como diversos talleres y espacios comunitarios que abonan a la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias.