Santiago Tangamandapio, Mich.- 11 de diciembre de 2025.- Los cuerpos sin vida de dos hombres que presentaban huellas de violencia e impactos de bala, fueron localizados al lado de una carretera en esta demarcación de Tangamandapio.

Fue la mañana de este jueves, cuando varios automovilistas reportaron al número de emergencias 911 que sobre a unos metros de la carretera La Trasquila – San Ángel se encontraba dos personas sin vida

Oficiales de la Policía Comunal y de la Defensa se trasladaron a la citada rúa donde a la altura de la comunidad Paso del Molino encontraron los dos cadáveres maniatados, por lo que delimitaron la zona.

De los fallecidos se dijo que uno era de complexión delgada, tez clara, cabello negro corto, vestía pantalón de mezclilla verde y sudadera amarillo mostaza, mientras el otro era de complexión robusta, tez morena, cabello negro corto, portaba pantalón azul de mezclilla, sudadera verde y tenis negros.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se dio cita al área de intervención para realizar las diligencias respectivas, así como el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado al Semefo de la región, en espera de que sean reclamados por sus deudos.