Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) unen esfuerzos en materia fiscal para que grupos sociales en situación de vulnerabilidad puedan acceder a los beneficios que ofrecen las instituciones. Este apoyo está diseñado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y diversos trámites ante la autoridad fiscal federal, incluyendo también el acompañamiento en el emprendimiento de actividades económicas.

El servicio de asesoría especializada se dirige específicamente a personas con discapacidad, de la diversidad sexual, pacientes oncológicos, de comunidades indígenas y otros sectores vulnerados que requieran apoyo directo y preciso en temas relacionados con contribuciones federales.

Las personas y grupos sociales que requieran este servicio de apoyo podrán acercarse directamente a la Sedebi o a la Prodecon para acceder a las asesorías, donde recibirán asistencia en asuntos relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional del Agua, entre otras instancias gubernamentales.

Andrea Serna Hernández, titular de la Sedebi, señaló que, gracias a este acuerdo ambas instancias brindarán el apoyo necesario para que puedan cumplir sus obligaciones fiscales; “promovemos así justicia, equidad y una cultura contributiva accesible para todas y todos”, refirió.

Por su parte, Francisco Javier García Heredia, encargado de la Delegación de Prodecon en Michoacán, comentó que este convenio establece las bases generales, líneas de trabajo, intercambio de información, así como asesoría y acompañamiento para hacer valer sus derechos como personas contribuyentes.

Participaron en el evento de la firma del acuerdo, la subdelegada de la Delegación de Prodecon en Michoacán, Dalia Jiménez Martino, y la directora de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedebi, Cinthya Guadalupe Negrete Tapia.