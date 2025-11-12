Morelia, Michoacán; 12 de noviembre de 2025. Con base en la estrategia integral de seguridad, la Policía Morelia presentó resultados sólidos durante el mes de octubre de 2025, producto del trabajo constante en prevención, atención ciudadana y combate al delito.

Durante este periodo, se llevaron a cabo 440 audiencias de orden público, además del aseguramiento de 7 armas y 34 vehículos relacionados con distintos hechos. Gracias a la coordinación operativa y la presencia permanente en todo el municipio, se logró la detención de 38 personas por delito y 441 por faltas administrativas.

Asimismo, la corporación atendió 812 reportes de delitos, 342 hechos de tránsito y brindó 258 atenciones médicas, reforzando así la cercanía y confianza con la ciudadanía.

https://www.facebook.com/share/v/1QpPXddVgj

Estos resultados reflejan el compromiso de Policía Morelia por consolidar un modelo de seguridad que combina inteligencia, proximidad y acción efectiva, con el objetivo de mantener a Morelia como un lugar ordenado, seguro y en paz.