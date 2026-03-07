Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) presentó el libro “Estoy bien. Diario de un viaje hacia el vacío”, de la autora Cristina Bustamante Penilla, obra seleccionada en la categoría de crónica de la convocatoria Palabras de Colibrí 2025, realizada por la dependencia en colaboración con la editorial Cuarta República.

Durante la presentación, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, destacó que se trata de un texto de lectura ágil y profundamente emotivo, que logra entrelazar una experiencia íntima con un tono universal capaz de conectar con las y los lectores. Celebró además que esta obra forme parte de la colección impulsada por el Departamento de Literatura de la Secum para difundir la escritura contemporánea.

Por su parte, Cristina Bustamante compartió que el libro surge de una experiencia personal vinculada con el duelo y con decisiones que transformaron su vida en los últimos años. Explicó que la escritura ha sido una herramienta para procesar sus emociones y su creatividad, así como una forma de compartir una historia íntima que continúa expandiéndose en nuevas formas de creación.

Durante el diálogo, los presentadores Juan Urueta y Gabriela Mandujano resaltaron la profundidad con la que la autora aborda uno de los momentos más significativos de la experiencia humana: el duelo. Subrayaron que la obra propone una reflexión sensible sobre la pérdida, memoria y la transformación personal, a partir de un viaje realizado a España en 2024, país donde vivió su padre durante cerca de dos décadas.

Cristina Bustamante es artista visual y escritora, vincula fotografía, cine y literatura. Sus guiones y videopoemas han sido seleccionados en festivales en México, Argentina, Grecia y Estados Unidos. En 2013 obtuvo el premio a Mejor Guion Michoacano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Fue becaria de Jóvenes Creadores del Fonca (2014-2015) y en 2022 ganó el primer lugar del concurso fotográfico “Autorrepresentación” del Festival Amalgama.